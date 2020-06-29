南韓元祖女團Fin.K.L中的玉珠鉉(옥주현)，近日受邀擔任參加選秀節目評審，卻遭到酸民攻擊，令她氣到提告並直嗆「告定了，我是鯊魚咬了就不放」，引來網友一片讚賞。

Fin.K.L去年因共同演出實境節目《Camping Club》並發行新專輯《FIN.K.L Best Album》而再次爆紅。

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唱功了得的成員玉珠鉉，日前收到邀請擔任選秀節目《Phantom Singer 3》中的評審之一，節目中選手具本洙（구본수）遭到淘汰，玉珠鉉卻成為無禮粉絲的出氣筒，不僅私訊留言痛罵她，還留下許多攻擊性字眼，令她忍不住公開留言並提告。酸民看到後再度私訊留言求饒，但玉珠鉉絲毫不領情，更直接表明「為何當藝人就得有理所當然被攻擊的想法，很多藝人因為不想浪費時間在這種煩人的事情上面而選擇不理會，但我不是那種人，我一但咬了一口就不放，你惹錯人了」，強硬態度得到不少網友支持，也讓酸民瞬間消失。

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(中時電子報)