隨著端午連假結束，大陸各地房市的成交數據也陸續出爐；其中，北京房市受疫情影響，成交回落，端午節三天新建預售屋成交2.17萬平方米，年減17.4％。中原地產首席分析師張大偉指出，北京新建住宅庫存創歷史新高達8.7萬套，比去年增加29％，原本5月有望消化部分庫存，又因疫情在度陷入低迷。

從各方數據來看，貝殼研究院數據顯示，今年6月25日至27日端午節期間，北京新建預售屋成交2.17萬平米，比2019年端午節3天的成交量下降17.4％。另外，諸葛找房數據研究中心數據顯示，6月25日單日，北京新房成交71套，比5月下跌47％。

貝殼研究院高級分析師潘浩認為，成交量下滑主要是因為受疫情影響，北京大部分地區限制進出，尤其，前期集中供應產品的大興、丰台均屬於高風險區，嚴重影響認購客戶的簽約速度；另外，5月來北京市場集中放量，已消耗一些客戶量，因此端午連假反而顯得需求量不足；長期來看，此次疫情防控仍將持續對市場產生影響，成交繼續維持低位水平。

張大偉也指出，整體來看，各城市表現分化；他表示，大部分城市在5至6月房市成交比去年同期上漲，但北京市是特例，雖然5月北京房市出現了少有的升溫，但6月因為疫情的變化，市場又快速降溫，當下北京房地產市場再次回到4月的水平。

(旺報 )