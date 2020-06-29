錢櫃大火自救會控北市府無作為 提出團訟與國賠 15:072020/06/29 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員應曉薇（中）29日陪同錢櫃林森店KTV大火受害者召開記者會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自救會代表戴口罩出席記者會，控訴錢櫃代表在協調會時態度囂張，並未認錯，態度讓受害者無法接受。（黃世麒攝） 1名自救會代表（中）出席控訴，想起事發當下的情形仍心有餘悸，難過落淚。（黃世麒攝） 台北市議員應曉薇29日陪同錢櫃林森店KTV大火受害者召開記者會，指該起公安事件造成6人不幸死亡，錢櫃負責人練台生至今未曾出面向死者家屬及受害者道歉，更抨擊台北市政府變相包庇，與錢櫃聯手阻斷受害人國賠之路，決定提出團體訴訟並啟動國賠程序。自救會代表戴口罩出席記者會，控訴錢櫃代表在協調會時態度囂張，並未認錯，態度讓受害者無法接受。 (中時 ) #錢櫃 #國賠 #受害者 #記者會 #台北市 也許您會感興趣 生活熱門新聞 吃粽子千萬不要配這種水果！醫：超傷胃更難消化 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 最漏財錢包竟是這款！專家：這習慣恐多花20趴 - 生活 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。