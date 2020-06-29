自救會代表戴口罩出席記者會，控訴錢櫃代表在協調會時態度囂張，並未認錯，態度讓受害者無法接受。（黃世麒攝）

1名自救會代表（中）出席控訴，想起事發當下的情形仍心有餘悸，難過落淚。（黃世麒攝）

台北市議員應曉薇29日陪同錢櫃林森店KTV大火受害者召開記者會，指該起公安事件造成6人不幸死亡，錢櫃負責人練台生至今未曾出面向死者家屬及受害者道歉，更抨擊台北市政府變相包庇，與錢櫃聯手阻斷受害人國賠之路，決定提出團體訴訟並啟動國賠程序。自救會代表戴口罩出席記者會，控訴錢櫃代表在協調會時態度囂張，並未認錯，態度讓受害者無法接受。

(中時 )