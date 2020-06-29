五楊高架橋下 驚見發黑腐屍 11:252020/06/29 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢草叢發現男子屍體身分釐清中。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五楊高架橋下驚見腐屍 五楊高架橋下驚見屍體！據三立新聞報導，今天上午9時許，有民眾在桃園市中壢區合圳北路二段、和五股楊梅高架道路（南下）交叉路口，路旁草堆發現疑似「人形倒臥」，急忙報警。中壢警與消防隊趕到現場處理，發現一具發黑腐爛、死亡多時的屍體，死者身分等後續案情有待警方調查。 (中時電子報) #屍體 #五楊高架 #橋下 #中壢 #發黑 #腐爛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 新聞 北農濫發獎金8400萬案 北檢今不起訴韓國瑜 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 抗議失控！杏仁哥戴防刺手套 「硬爬拒馬」 陳清茂激動昏厥 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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