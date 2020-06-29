五楊高架橋下驚見腐屍

五楊高架橋下驚見屍體！據三立新聞報導，今天上午9時許，有民眾在桃園市中壢區合圳北路二段、和五股楊梅高架道路（南下）交叉路口，路旁草堆發現疑似「人形倒臥」，急忙報警。中壢警與消防隊趕到現場處理，發現一具發黑腐爛、死亡多時的屍體，死者身分等後續案情有待警方調查。

(中時電子報)