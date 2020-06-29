繼可口可樂、帝亞吉歐和聯合利華之後，美國咖啡品牌巨頭星巴克也宣佈停止在社交媒體平台上投放廣告。

美國財經媒體CNBC援引了星巴克在上週日發表的一份聲明稱，除了暫停在社交媒體平台上投放廣告以外，星巴克還將在內部組織和媒體、民權組織的討論，以阻止仇恨言論的傳播。此外星巴克指出，公司將繼續在社交媒體上發佈內容，不過將不再進行付費推廣。

聲明中寫道，「我們相信社區要團結在一起，我們相信要抵制仇恨言論，不管是線下還是線上。我們還相信，要建立一個具有歡迎性和包容性的在線社區，企業領導者和決策者也都需要團結起來，這樣才能帶來真正的改變。」

事實上，從上周開始就陸續有巨頭公司宣佈退出社交媒體平台的廣告投放。

據英國金融時報報道，可口可樂在26日宣佈暫停在全球所有社交媒體上投放廣告，為期一個月，該公司執行長詹鯤傑（James Quincey）在一份聲明中強調，種族歧視在社交媒體上沒有立足之地，該公司將利用這段時間審議其廣告政策。

聯合利華27日發佈聲明稱，公司將在今年剩餘時間內，撤回投放在臉書和推特上的數位廣告，因為該公司擔心美國總統大選前，製造分裂的內容和仇恨言論會在這些平台上氾濫。

同樣在27日，烈酒巨頭帝亞吉歐（Diageo）表示將從7月起暫停在全球主要社交媒體上發佈廣告。

星巴克的發言人還指出，暫停社交媒體的活動將不包括YouTube平台，後者屬於谷歌公司。

受多家公司撤下廣告的的影響，臉書股價26日早盤暴跌，收盤大跌8.3%，推特股價則下跌了7.4%。

美國政治新聞網站Politico 26日報道稱，在聯合利華發表聲明後的幾小時內，臉書首席執行官祖克伯在該平台上宣佈了禁止在廣告中發表仇恨言論的一系列措施，並計劃為雖然違反政策，但「符合公眾利益」的帖子（例如政治人士的某些演講）加注標籤。

去年，Facebook通過在全球範圍內的數百萬個廣告客戶帶來了697億美元的廣告收入。

(中時電子報)