大阪地區一主要銀行，關西Mirai銀行社長菅哲哉(Tetsuya Kan)表示，日本西部地區的旅遊和零售業要從新冠疫情的衝擊中恢復過來，仍需要兩年或更多的時間。

大阪的第四大銀行關西Mirai銀行社長菅哲哉在接受路透訪問時表示，區域的餐廳和飯店何時出現反彈，要看新冠病毒流行病會持續多久。它對區域經濟的損害可能會持續兩年。

菅哲哉指出，數年來的超低利率以及萎縮中的國內市場，早已縮緊公司的獲利率，新冠疫情更加據公司負擔。

關西Mira銀行預估，本財年的信貸成本將增加3倍來到125億日圓(約1.16億美元)，如果考慮到未來風險，這僅為保守估算。關西Mirai金融集團在截至3月的上個財年淨利益下跌7%來到257億日圓，預計本財年再跌至210億日圓。

關西地區破產件數在五月來到71件，六月預計會增加三倍數字。關西地區擁有包括京都等旅遊勝地，去年有1200萬名國外旅客到訪該地區，而今年五月到訪全日本的外國遊客僅為1700名。

(時報資訊)