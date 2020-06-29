金管會「2018～2020新版公司治理藍圖」將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，集保結算所表示，近日已上線推出全球第一個多元環境、社會和公司治理（ESG）資訊平台，希望能為台灣市場永續轉型加注活水，加速國際化腳步。

集保總經理朱漢強表示，經過多方努力，集保今年終於有機會與Sustainalytics、富時羅素（FTSE Russell）與ISS等全球主要ESG評分機構建立夥伴關係，成功推出全球首創、亦為第一個由集保機構倡議建置的綜合ESG資訊平台。

朱漢強指出，此綜合ESG資訊平台旨在促進台灣發行公司與投資人對ESG的重視，初期為提供ESG資訊予台灣上市櫃公司參考，未來將逐步開放服務對象、投入更多ESG運用服務，為推動公司永續及責任投資善盡社會責任。

集保去年首次投入ESG領域，初期僅提供單一ESG評分機構資料查詢。朱漢強表示，近年來國際投資人多將ESG資訊列為重要投資策略參考，但各家ESG評分機構的評分標準有所差異，為目前國際投資人討論熱點。

朱漢強說明，集保此次推出的多元ESG評分資訊，可提供一站式服務，台灣上市櫃公司可同時取得各家ESG資訊，將使資料分析更客觀，各項具體指標亦可提供公司作為改善ESG方向指引，與國際標準接軌。

集保股務部經理汪明琇表示，集保多元ESG資訊平台已於6月中旬上線，國內上市櫃公司即日起可登錄「公司投資人關係整合平台」（IR平台）註冊使用。未來期許能與國際責任投資社群有更緊密互動與合作，提升台灣市場國際形象。

為倡議國內專業機構投資人支持責任投資與一般投資人重視ESG相關議題，集保多元ESG資訊平台自第三季起，將開放國內專業機構投資人可配合公司投資策略進行投資組合篩選分析，及一般投資人可查詢各上市櫃公司ESG相關資訊。

(時報資訊)