大同(2371)明天股東會，將進行董事和獨董改選，今早股價提前熱身站回10日線和季線之上。今年大同股東會聚焦2人，一是市場派的黃國昌能否成功進入獨董，二是董事長兼總經理的林郭文艷，「董總雙兼」能否安全過關。

大同工會今天也大動作在媒體刊登廣告，「懇求黃國昌老師回答。是什麼因素讓2018的立委黃國昌穿越時空打臉2020獨董被提名人黃國昌？」工會強調員工才是沒資源、沒財力的一群人，而在這場大同經營權大戰裡，根本沒有人注意到員工是多麼擔憂未來會沒有工作，然後孩子要怎麼辦？

工會登廣告質問黃國昌之際，外資持股逾四成，牽動外資投票意向的ISS及Glass Lewis兩外資機構，也建議股東對大同市場派提名人全數都投反對票，但ISS也反對大同董事長林郭文艷續任董事。

大同市場派這次總計提名7席董事、3席獨董，角逐6席董事及3席獨董，外資機構又全數對市場派人選投反對票。外資持大同股份，截止過戶前為40.55％。外資表態支持公司派或市場派，多少會影響一些還不知道如何投票的小股東動向。

ISS反對林郭文艷續任大同董事，原因是林郭文艷因隱瞞華映虧損而遭檢調機構調查，一旦被起訴，將面臨3年以上刑期。此次市場派的提案中，提出要求未來大同公司董事長不可兼任總經理的議案，針對目前董事長林郭文豔兼任總經理，前董事長林蔚山也曾兼任總經理，ISS報告中也特別點名，這樣的做法導致董事會欠缺制衡機制。

(時報資訊)