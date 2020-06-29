針對藍委佔領議場，民進黨副祕書長林飛帆今天建議國民黨主席江啟臣，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。應將國民黨拉回一個最大在野黨，對憲改、對國家人權工作應有的高度。

林飛帆在臉書表示，昨晚，許多朋友希望他快評一下國民黨委員佔領議場的一事，也有的希望我給點「指導」。但他無法戲謔回應。「我想所有對菊姐一生所經歷有所了解，和對國家人權工作有所期待的朋友，應該都有同樣的心情」。

他說，40年前，國民黨起訴陳菊唯一死刑。40年後，國民黨繼續羞辱、杯葛她。他引用昨晚陳菊的回應：「我從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是我的責任，是我一生所繫，50年來，我從未忘記。在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，我不曾恐懼退讓，如今，面對惡意的抹黑與攻訐，我也不會因此退縮，我相信人間有是非與公道。我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。」

林飛帆指出，這是他之所以敬重菊姐，也更是相信她能扮演好這屆監察院院長和擔起國家人權委員會重任的原因。

他知道，這段堅忍的回應，背後更多沒有細說的是，長年為人權民主奔走，甚至曾被國民黨起訴叛亂罪唯一死刑的血淚。「人權工作是菊姐一生的職志，也是她受盡打壓入黑牢的原因。她也曾經跟我說，如果可以以國家人權工作作為她從政生涯的終點是她的光榮」。

接受提名就有在國會殿堂上接受檢驗的準備。他說，這點正如菊姐所說：「我人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，我不會閃躲也不會逃避。前面所說的那些抹黑攻訐，同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，我相信真理會愈辯愈明。」

對於國民黨的作為，林飛帆希望江啟臣主席能站在國家憲政體制的高度，一起共同推動包括監院轉型在內的憲改工程，並凝聚對未來國家人權委員會工作推行的共識，讓「國家人權委員會」的運行成為台灣邁向人權大國的關鍵一步。

他誠摯的建議江主席，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。政治權力競逐的紛擾在民主國家在所難免，但朝野共同擘畫人權工作應該是我們成為民主國家的基礎。

林飛帆呼籲，40年前的國民黨選擇打壓人權、民主運動者。40年後的江主席，除了陪同黨內守舊同志的政治展演，其實還有更多的選擇，可以將國民黨拉回一個最大在野黨，對憲改、對國家人權工作應有的高度。

(中時 )