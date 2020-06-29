（行政院公布實體三倍券樣張。圖／彭媁琳攝）

經濟部長王美花今日在行政院記者會中表示，7月15日開跑的振興三倍券，實體券部分已經印了1,200萬份，比照國幣，印有許多防偽措施。

實體三倍券，將在郵局讓民眾以1,000元兌換3,000元三倍券，外界憂心，會造成民眾在郵局大排長龍領三倍券的問題。

同時，為降低兌換時間，4張500元、5張200元的三倍券，將放在特別訂製的封套中，而且封套開窗就可以顯示每張三倍券，封套背面密封，所以郵局或超商只要拿出一份封套，就內含3,000元的三倍券，而且張數可以一目瞭然，不需要點收。

王美花表示，郵局除了兌換三倍券，還有自己的業務，每個點都會依據需求進行分配。同時鼓勵民眾到超商以實名制預購兌換，或是使用虛擬消費券。

實體消費券上，印有「不得找零、不得換現、不得儲值」的字樣。

王美花表示，不贊成民眾用低價私人交易三倍券，禁止單純收購三倍券，如果被抓到違規收購，將取消兌換三倍券的資格。但是鼓勵店家可以使用三倍券去向上游買原料，鼓勵一輪、兩輪、三輪使用。

經濟部中小企業處表示，1,200萬份實體三倍券的印製成本為9億元。

至於實體三倍券不能找零的問題，政委唐鳳表示，廠商可以不找零，但如果廠商願意找零，就沒什麼好禁止，現在看到很多廠商都有優惠，鼓勵超額消費，但只收200或500元的三倍券。

(工商 )