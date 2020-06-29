聚隆口罩、熔噴布下月開始出貨 11:302020/06/29 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 積極投入防疫產品市場，加工絲廠聚隆(1466)新增的口罩、熔噴布產線可望從7月開始投產；聚隆指出，口罩月產能可達240萬片、熔噴布初期每月有40噸的月產能。 聚隆累計今年1-5月營收9.65億元，較去年同期減少39.43%。 聚隆指出，公司單片口罩機7月開始出貨，一個月240萬片；N95口罩機7月也會裝好的，單月產能120萬片。除此之外，第一台融噴布產線，單月40噸已經量產、第二台融噴布單月50噸、第三台融噴布單月20噸，全部產能7月底前全開。 (工商 ) #聚隆 #熔噴布 #萬片 #融噴布 #單月 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 即時 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 14檔法人一路買 抗跌 - 財經要聞 - 工商時報 5G晶片強敵林立 高通被圍毆今年大勢不妙 - 財經 美股又崩！小心…台股驚現「融資斷頭」反指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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