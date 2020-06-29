積極投入防疫產品市場，加工絲廠聚隆(1466)新增的口罩、熔噴布產線可望從7月開始投產；聚隆指出，口罩月產能可達240萬片、熔噴布初期每月有40噸的月產能。

聚隆累計今年1-5月營收9.65億元，較去年同期減少39.43%。

聚隆指出，公司單片口罩機7月開始出貨，一個月240萬片；N95口罩機7月也會裝好的，單月產能120萬片。除此之外，第一台融噴布產線，單月40噸已經量產、第二台融噴布單月50噸、第三台融噴布單月20噸，全部產能7月底前全開。

(工商 )