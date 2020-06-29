日前有民調指衛福部長陳時中防疫滿意度高達近9成，但對他參選六都支持卻僅4成五5，不支持則有4成1，新北市議員張維倩29日總質詢時，詢問新北市長侯友宜有何建議給陳，侯表示，參選是每個人權利，要選總統、選市長都可以，或走專業也可以，甚至回家吃自己也可以，但他強調，「要做你自己」，選舉別人無法左右，要不要面對挑戰才是關鍵。

張維倩說，最近健康守護神陳時中因拚防疫，創造高民調，大家都要要順時鐘，陳時中曾說過參選不是他的選項，但日前受訪時，又鬆口可能要參政。

張維倩說，日前有民調指出，支持他參選的人跟支持他防疫的數字差距頗大，對陳時中可能有點打擊，希望侯友宜給陳時中建議與鼓勵。

侯友宜說，陳時中這段時間防疫用心、盡力，讓台灣守住防線他非常敬佩，防疫成功需要上下一條心，難免工作過程有不同看法，但都能互相包容、體諒。

侯友宜說，參選是每一個人的權利，陳的滿意度是數一數二，不管是雙北市長，參選總統也不為過，但要不要參選是陳的選擇，不選也可以。

侯友宜認為，做你自己，想做就做，不想做別人也左右不了你，選舉不是誰勸進有用，還要看個人意願，要不要面對困難挑戰才是決定關鍵，他給陳時中建議，想走這條路就走，不想走，走專業也不錯，如果都不想，回家看看老婆孩子，人生就是要做你自己。

(中時 )