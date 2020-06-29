國民黨立法院黨團昨闖入議場杯葛監察院長陳菊人事案，今為佔領立院議場第二天。未料，稍早已遭強行攻堅，民進黨立委蘇震清率先進入議場，隨後多位民進黨立委也陸續進入。網友不禁表示「國民黨真的是沒戰力！」、「這種爛黨，也就這點本事」。

立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿總統提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長。國民黨黨團昨突襲佔領議場，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。國民黨主席江啟臣昨表示，國民黨反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名。要求蔡英文總統撤換陳菊，「不撤換陳菊，我們決不退出議場」。

未料，國民黨佔領立院議場第二天，於今日上午11點12分，遭強行攻堅，民進黨立委蘇震清率先進入議場，隨後多位民進黨立委也陸續進入，自昨日下午4點起，國民黨佔領議場僅19個小時，即遭攻破。

對於議場遭綠攻破，網友紛紛笑稱「國民黨真的是沒戰力！」、「這種爛黨，也就這點本事」、「也太容易被突破」、「爛死了。國民黨難怪會敗」、「後繼無力, 可惜」、「民進黨在笑 這對手也太弱了吧」、「太瞎了吧~被搬出去」。

(中時電子報)