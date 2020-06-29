針對外界質疑啟動2號機正當性，台電強調，中火2、3機組「廢證」處分，今年2月25日已由環保署認定屬違法的行政處分，現階段2、3號機並沒有無證運轉問題，是可以合法運轉。（黃國峰攝）

環團抗議台電重啟二號機組無法源依據，主管機關為中央經濟部的台電公然帶頭違法。（盧金足攝）

「火」大了！台中市府與中火再度點燃戰火，爭好氣聯盟等中部環團29日到市府廣場抗議台中電廠重啟2號機組，痛批中央鴨霸、侵害地方自治權，要求立刻停機，應該成立獨立電業監管機構，終結備轉容量率遭台電操弄「球員兼裁判」質疑。對此，台電表示，今年2月25日環保署認定市府屬違法行政處分，依法撤銷在案，現階段2、3號機並沒有無證運轉問題，為合法運轉。

環團表示，備轉容量率沒有必要天天綠燈，就算黃燈也不缺電，應檢討燈號基準，6％就足夠，不必天天10％以上，也不該滿足工業無止盡的用電需求，應做好節電和展綠，希望中央在減煤廢煤上能有跟非核一樣的決心與魄力，中部空品尚未達標，仍需持續減煤，不要犧牲中南部人民健康。

對於重啟案涉及許可證是否有效、是否合法，環團說，經向學者請教行政法理問題，東海大學法律系林恩瑋教授表示，環保署逕自發函撤銷，侵害地方自治權，屬無效行政處分，行政院只是程序駁回，不代表環保署撤銷處分有效，在尚未確定台中市政府處分效力前，台電就是無照重啟，就該受罰。

爭好氣聯盟提出二問、四指控及五大訴求，質問廢照與撤銷爭議訴訟中，判決前可重啟？此外，備轉容量率向來是台電球員兼裁判，有可信度？總裝置容量愈來愈大，10％綠燈合乎時宜？難道不會太浪費？

環團也指控中火二號機、中火三號機沒有許可證，中二機違法重啟，而且，台電以用電創新高為由，讓死機起死回生，連假換機組製造空品沒惡化假象，抨擊中央國家隊聯手罔顧地方自治權限，玩法弄權，罔顧煤電碳排多，無視氣候變遷日益嚴峻。

爭好氣聯盟向中央提出五大訴求，要求訴求1.判決前，不可違法重啟機組，中二機應立刻停機。就算重啟，只能調度，中火夏日最多只能運轉8部機組。2.立即成立第三方獨立電業監管機構、3.檢討備轉容量率，改成6％就綠燈，4.無煤決心應跟廢核一樣堅決，核電廠不該延役、5.強化工業用電能源效率，市府應要求加強節電和增加綠電

爭好氣副發言人林政翰強調，台中市政府的廢照處分如《地方自治法》規定的有效，所以台電重啟二號機組無法源依據，主管機關為中央經濟部的台電公然帶頭違法。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，依環保署在台中市五處空品測站，最近半年和2019年PM2.5和PM10自動監測數據的空汙較嚴重月份月均值，若依WHO PM2.5年平均準則和24小時平均準則，台中市地區的PM2.5＆PM10空汙都還要再減半，才能保護居民生命健康。應持續想辦法減煤，不是重啟燃煤機組。

台灣要健康婆婆媽媽團中部團張淑芬炮轟台電重啟2號機組嚴重違反行政程序，她也向行政院長蘇貞昌喊話，「綠能督導不力，陷中部人於不義」，重啟機組讓中火火力全開，再度中電北送，犧牲中部人健康。

對環團抗議，台電表示，全台6月以來氣溫居高不下用電量持續飆升，端午連假前夕6月24日用電量來到3717萬瓩，創下史上第3高，預估今夏尖峰更將達3791萬瓩，面對夏季用電尖峰，台電評估要維持備轉容量率 10％，中火10部機需9部機準備，來確保全民用電。

台電說，利用連假用電較少時段，預先調校機組支援供電，確保機組都能維持最佳狀態，就像台中市府利用端午假期修剪路樹，就是因應七月颱風季來臨，預先準備，在市區車流量較少的假期時段預先施工一樣。

針對外界質疑啟動2號機的正當性，台電強調，中火2、3機組「廢證」處分，今年2月25日已由環保署認定屬違法的行政處分，依法撤銷在案，中市府不服提起訴願，又被行政院訴願會於6月24日做成不受理決定。台中市府如再不服，應遵守國家法律秩序，在尊重訴願決定前提下，另行提起行政訴訟尋求救濟，所以現階段2、3號機並沒有無證運轉問題，是可以合法運轉。

台電表示，一部「合法」且「合格」機組運轉，為全民來電，也是為了台中市民的用電，據統計，近年來台中工商建設發展，用電量5年來成長超過2成，中部地區去年8成以上的時間用電都靠外援，台電期盼外界能從專業角度出發，才是有助電力安全調度及提升空氣品質的良方。

(中時 )