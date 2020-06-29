東西軸線翻轉計劃，使西區再現繁榮。/中時電子報攝

隨著政府積極推動「東西軸線翻轉」計劃，西區無論是人潮或租金漲幅，都有明顯的上升趨勢。而延宕多時的台北雙子星開發計畫，也終於在去年底正式簽約。由藍天宏匯團隊拿下，全案預估投資金額將高達606億元，可望創造1萬6千個就業機會。

國門雙子星計劃為未來增添許多可能性。/中時電子報攝

由台信建設所投資興建的「有逸市」，坐擁西區門戶計劃生活圈。地點位在新北市三重同安街，過一座忠孝橋，5分鐘就到台北車站商圈，生活便利。本案學區緊鄰三光國小，三重高中附設國中及幼兒部，全都步行即可達，方便家長接送。若想搭乘捷運，步行8分鐘可到菜寮站。

三重新案「有逸市」地點佳，車程5分鐘可達台北車站商圈。/中時電子報攝

全案基地997坪，規劃3棟純住宅大樓，地上15樓、地下4樓，主打15-20坪，1-2房。地下開挖30.5米深，使用SA級摩擦連續接器，相較傳統接法基礎結構更安全。戶戶採光佳，室內挑高3.2米，其中16坪房型面寬就有5米，視覺極佳。接待中心現場有做3D VR可點選賞屋，感受擺進家具後的空間尺度感。

廚房配置林內廚具、伸縮置物架、烘碗機、BOSCH烤箱，因為考量到安全性，套房則配置電陶爐；衛浴使用TOTO、主衛浴則用免治馬桶、Panasonic暖風機，附有換氣、暖房、乾燥、涼風四大功能；克立爾智慧溫控飲水機，熱水即按即用，不會喝到沉澱雜質水，且無虞水重複煮沸、內建安全裝置，水電分離，不會有無水空燒危險，以及設有安全童鎖保護裝置，三秒立即智慧上鎖，避免幼兒燙傷；

無電安全防水插座，防火PC材質，可防潑水、防觸電、有高溫自動斷電以及未插妥無電等設計。

本案規劃3棟大樓，戶戶採光佳、無暗房。/中時電子報攝

玄關大門採甲種防火門，搭配智慧型電子密碼鎖與門鈴、磁簧保全裝置連結室內對講機，及裝設金屬門檻，確保居家安全，完全就是以精品宅訴求做設計規劃！

坐向面三光國小可享永久校園景觀，9樓以上還可眺望淡水河景。

現在只需自備款10%，輕鬆好入手。

接待中心樣品屋即將完工，敬請期待，有興趣了解的民眾可先前往參觀。

詳情請洽：台信有逸市02-2972-7000

(中時電子報)