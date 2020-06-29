電競產業發展蓬勃，市場規模與周邊商機均迅速成長，由於整體環境趨向職業化，帶動玩家追求更專業的軟體遊戲及硬體電腦設備。根據IDC市場研究公司統計，台灣27吋以上及刷新率100Hz以上的大尺寸電競顯示器市場，自2017年至2019年銷售量呈現3倍快速成長。看準此市場趨勢，三星電子在台推出全新Odyssey G9和G7兩款曲面電競螢幕，獨創的1000R曲率與採用最高等級QLED面板、240Hz更新技術、1毫秒（GtG）的反應時間等特點，其中Odyssey G9更擁有全球首款雙2K超高解析。 Odyssey G9為全球首款雙2K高解析度電競螢幕，DQHD解析度高達5,120x1,440，49吋32:9 「Super Ultra-wide」的零死角寬闊視野，讓玩家更輕易沉浸遊戲場景之中。搭載業界獨創的人眼自然視覺1000R黃金曲面，不僅貼合眼球弧度，並享有親臨實境的包覆感。採用QLED金屬量子點顯示技術，結合VA曲面面板逼真呈現色彩細節，並通過DisplayHDR 1000認證，畫面亮部與暗部皆可細膩呈現。Odyssey G9具備240Hz更新率、1毫秒的反應時間，並且支援NVIDIA G-Sync Compatible和AMD FreeSync Premium Pro，讓玩家在遊戲致勝關鍵不卡頓延遲，創造閃電般的差異。

Odyssey G7曲面電競螢幕提供32吋及27吋雙尺寸選擇，支援16:9 QHD（2,560 x 1,440）解析度，並具備與Odyssey G9相同的快速反應時間、更新頻率、面板曲度及整體效能。Odyssey G7亦採用QLED金屬量子點顯示技術，結合VA曲面面板逼真呈現色彩細節，並通過DisplayHDR 600 認證，讓更廣泛的色彩還原，帶來最真實的色彩享受。搭載240Hz螢幕更新頻率、1毫秒（GtG）反應時間，畫面平穩切換，高速流暢掌控遊戲快感。Odyssey G7也支援NVIDIA G-Sync Compatible、和AMD FreeSync Premium Pro以及1000R曲率，讓玩家暢遊電競世界的同時擁有更流暢且身歷其境的遊戲體驗。Odyssey G7機背外觀採用科技感十足的黑色霧面以及流線設計，搭載Infinity Core Lightning，讓玩家可以在遊戲過程中可根據自己的喜好變換色彩，提供玩家感官與視覺多重堆疊的競速感受。

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