為鼓勵中小型上市櫃公司實踐企業社會責任，台灣指數公司結合企業永續發展協會、銳聯財智公司三方專長，應用聯合國責任投資原則建議，納入在地化關心議題，建立評鑑模型，評鑑上市櫃中小型公司企業社會責任（CSR）表現，並應用多因子疊加模型，編製台灣企業社會責任中小型指數，於今（29）日起計算發布盤中即時指數，每5秒計算發布一次。

指數公司表示，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察台灣企業社會責任中小型指數總報酬為64.42％，年平均報酬為13.77％，優於同期間櫃買指數及上市中小股票及上櫃股票之合成指數表現。指數成分股依編製規則每年6月定期調整一次，指數權重前十大成分股為東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大、瑞儀。

台灣企業社會責任中小型指數，採樣母體涵蓋臺灣上市股票市值50大之後的上市股票及所有上櫃股票，由指數公司統籌指數設計與編製工作。

首先篩選已上傳年度企業社會責任報告書至「公開資訊觀測站」、且具證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果之上市櫃公司；再運用BCSD Taiwan參採永續會計準則（SASB Standards）及其永續行業分類系統（SICSR）所設計之「企業社會責任評鑑」模型，並納入公司治理評鑑資訊，整合環（E）、社會（S）及公司治理（G）面向並考量個別公司違規情節，產製「企業社會責任評鑑分數」，篩選出企業社會責任表現達到一定水準之公司。

再結合銳聯財智公司的多因子疊加模型以及評鑑模型之永續風險調整係數(SRA Factor)，調整成分股權重，建構上市櫃公司推動企業社會責任工作表現優良，長期投資績效穩定的中小型股票投資組合。

指數公司表示，根據晨星統計，2020年第1季全球整體基金市場淨流出3,847億美元，全球永續主題基金則呈現淨流入456億美元，顯示永續主題類投資標的持續受到全球投資人高度關注。指數公司表示，有鑑於責任投資漸獲重視，同時拓展指數化投資的廣度，編製台灣企業社會責任中小型指數，期可作為衡量企業社會責任表現優良中小型股票之投資標竿。

(工商 )