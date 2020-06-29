疫情拖累 越南第2季經濟成長創10年新低 11:402020/06/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南29日（周一）公布，由於新冠肺炎疫情衝擊，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期僅增長0.36％，成長率寫下十年來最低。 越南統計局指出，新冠肺炎疫情複雜的發展，對所有社經層面皆造成負面影響。第二季服務業產值較去年同期萎縮1.76％，工業產值擴張1.38％，農業產值增長1.72％。 隨著越南疫情好轉，經濟活動持續復原。到目前為止，該國確診人數僅355人，尚未出現死亡案例，超過兩個月未見社區感染情況。 (工商 ) #第二季 #越南 #來最低 #較去年同期 #增長 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 5G晶片強敵林立 高通被圍毆今年大勢不妙 - 財經 美股又崩！小心…台股驚現「融資斷頭」反指標 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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