越南29日（周一）公布，由於新冠肺炎疫情衝擊，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期僅增長0.36％，成長率寫下十年來最低。

越南統計局指出，新冠肺炎疫情複雜的發展，對所有社經層面皆造成負面影響。第二季服務業產值較去年同期萎縮1.76％，工業產值擴張1.38％，農業產值增長1.72％。

隨著越南疫情好轉，經濟活動持續復原。到目前為止，該國確診人數僅355人，尚未出現死亡案例，超過兩個月未見社區感染情況。

(工商 )