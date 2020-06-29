藍委衝立院 鄭文燦：非民主之福 11:432020/06/29 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委衝立院，桃園市長鄭文燦認為非民主之福。（蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不滿監察院人事案，國民黨立委28日發動突襲，強佔議場主席台，並用鐵鍊反鎖大門，桃園市長29日對此表示，民主要在正常的軌道運行才是全民之福。 鄭文燦說，行使監察委員以及考試委員的同意權，是立法院的權力，他認為民主有它的軌道，在軌道上運行不論贊成或者反對都可以透過發言跟表決來完成，這個同意權的行使，最好的方式還是在立法院，按照議事規則來進行。 (中時 ) #監察院 #同意權 #立法院 #委員 #國民黨 #立委 #鄭文燦 #監察委員 #考試委員 也許您會感興趣 政治熱門新聞 藍為何抗爭陳菊掌監院？李眉蓁PO文爆「幕後真相」 - 政治 林佳龍塞車喊「自己要去塞」 王世堅竟用6字狠酸 - 政治 許淑華立院現場直擊這幕！1小時9千人狂讚 - 政治 和染疫日女接觸的123人為何都是陰性？專家驚爆原因 - 政治 為何反對陳菊掌監察院？李明賢曝內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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