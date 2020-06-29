不滿監察院人事案，國民黨立委28日發動突襲，強佔議場主席台，並用鐵鍊反鎖大門，桃園市長29日對此表示，民主要在正常的軌道運行才是全民之福。

鄭文燦說，行使監察委員以及考試委員的同意權，是立法院的權力，他認為民主有它的軌道，在軌道上運行不論贊成或者反對都可以透過發言跟表決來完成，這個同意權的行使，最好的方式還是在立法院，按照議事規則來進行。

(中時 )