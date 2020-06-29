今年有新冠肺炎影響，2008年則有金融海嘯衝擊，一零四(3130)旗下104人力銀行比對兩次事件對徵才市場的衝擊，金融海嘯時，工作數從2008年5月到2009年1月連續8個月下降，狂減49％將近腰斬才從谷底回升，歷經15個月緩爬坡，回到金融海嘯前的榮景，前後歷經2年；這次肺炎疫情，工作數從2020年2月到4月雖然在兩個月內急挫16％，但觸底後快速回彈，現已回補三分之二跌幅，工作數已接近60萬大關。

104人力銀行總經理黃于純分析，金融海嘯最初因為金融市場崩盤產生流動性危機，進而影響到實體經濟，與這次肺炎疫情從局部的實體面開始影響經濟明顯不同，系統性影響的廣度和深度相對輕微。

避免新鮮人求職恐慌指數失控，104人力銀行從求才求職的大數據資料庫發現，2008年金融海嘯，起跌點是2008年5月，連跌8個月，在2009年1月見到谷底，8個月跌掉49％，花了15個月、2倍的時間療傷止痛，在2010年4月超越起跌點。

2020年新冠肺炎，起跌點是2020年2月，只下跌2個月，在2020年4月見到谷底，2個月下跌16％，自2020年5月起反轉向上，至今已連續2個月上升。

有新鮮人反映，疫情之下，好像很多公司更不願意用新鮮人？但統計指出，肺炎期間2020年2月～4月全體工作數減少16％，其中，新鮮人工作（歡迎工作經驗1年以下的全職工作）減少14％，受傷程度比整體市場輕微。

對比金融海嘯期間，2008年～2009年1月全體工作數減少49％，其中，新鮮人工作數減幅達52％，比當時的全體、全職、兼職、高階的跌幅都深。

2008年及2009年應屆畢業生提前找工作，有主動應徵的求職占比都在6月見到最高峰；等景氣復甦2010年、或承平時期2018年及2019年又恢復7月為求職最高峰的常態。

今年新冠肺炎，已有20％的應屆畢業生在5月主動應徵工作，求職積極度是最近3年新高，隨著疫情趨緩、以及工作機會增多，2020年畢業季求職高峰判斷在6～7月。

(時報資訊)