隨著國內疫情趨緩，各大實體通路購物人潮湧現，預期振興三倍券發放後民間消費可望大幅成長。台新金(2887)旗下台新銀行除率先響應政府政策，提供振興券綁定台新信用卡刷3000元最高回饋1100元的優惠外，因應炎夏來臨，台新銀再度加碼提供「涼夏家電滿額贈」優惠，讓民眾至燦坤、全國電子、大潤發各大家電通路以台新銀行信用卡現買現刷，即有機會享有最高3500元回饋。

根據2018年家庭用電消費習慣調查，冷氣機是夏月用電最大宗，占47.11%，第二大宗為電冰箱，占11.85%，尤其老舊家電耗電量平均是節能家電的2.5倍。台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，民眾可以把握振興券相關優惠，將冷氣機、電冰箱、除濕機等產品汰舊換新，更可節省尖峰時刻用電量，大大省下荷包。

於本(6)月30日前民眾至燦坤刷燦坤生活聯名卡，單筆滿10萬送3000元還元金；若至全國電子刷台新卡，單筆滿10萬元送1800元刷卡金，購買空調品項再加送500元刷卡金，最高可享3500元回饋；炎炎夏日買新冰箱正是時候，下(7)月8日前至大潤發刷台新卡購指定家電單筆滿1萬元，享滿萬折千再送大潤發現金抵用券200元，等同最高享12%回饋。

黃天麟不忘提醒卡友們，也別忘了申請經濟部節能家電汰舊換新補助，民眾只要購買符合節能標章的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，即可申請退還貨物稅，每一台最高可享2000元退稅。

黃天麟強調，台新銀行信用卡綁定振興三倍券優惠將於7月1日正式起跑，前2萬名綁定卡友刷滿3000元，可拿到政府提供的2000元，再享300元刷卡金回饋；前1萬名綁定卡友更可搶得早鳥加碼優惠，首筆刷滿100元再送100元。如果再搭配各通路業者推出的優惠方案，回饋率更可再疊加上去。

(時報資訊)