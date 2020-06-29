為呼應國際推動永續發展趨勢，台灣指數公司與櫃買中心結合企業永續發展協會，合作開發首檔以企業社會責任(CSR)為主題的上櫃股票指數「台灣上櫃企業社會責任指數」，並在今天起委託台灣證券交易所計算傳輸盤中即時指數，每5秒計算發布一次。指數成分股依編製規則每年6月定期調整一次，指數權重前十大成分股為穩懋(3105)、世界(5347)、頎邦(6147)、元太(8069)、群聯(8299)、聯亞(3081)、璟德(3152)、東洋(4105)、合晶(6182)、欣銓(3264)。

「台灣上櫃企業社會責任指數」篩選已上傳年度企業社會責任報告書至公開資訊觀測站、且具證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果的上櫃公司，再運用企業永續發展協會參採永續會計準則(SASB Standards)及其永續產業分類系統所設計之「企業社會責任評鑑」模型，並納入公司治理評鑑資訊，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向「企業社會責任評鑑分數」，篩選出企業社會責任表現達到標準的上櫃公司；再挑選最近3個年度股東權益報酬率皆為正數者，為指數成分股。

以歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「台灣上櫃企業社會責任指數」指數總報酬為54.85％，年平均報酬為13.11％，優於同期間櫃買指數表現。

台灣指數公司與櫃買中心自2017年合作以來，已發布5檔涵蓋上市上櫃有價證券的指數，本次發布的「台灣上櫃企業社會責任指數」為首檔純上櫃股票指數，且具社會責任投資特色指數。

(時報資訊)