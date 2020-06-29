研發液態稻草分解菌的苗栗區農改場生物防治分場分場長朱盛祺，解說使用方法。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀親自下田示範噴灑分解菌。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌推廣農民多加使用液態稻草分解菌。〔謝明俊攝〕

液態稻草分解菌也可直接在水源頭滴灌方式散布至整個稻田。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第一期稻作近來陸續收成，為了徹底解決露天燃燒稻草所造成空汙，及影響交通安全，苗栗縣政府從年去開始推廣以稻草分解菌來取代燃燒，可迅速在1周內分解稻草成為肥料，29日上午，苗栗縣長徐耀親自到苑裡鎮示範噴灑液態分解菌，希望農戶們多加利用。

這項液態稻草分解菌，是由苗栗區農改場生物防治分場分場長朱盛祺所研發出來，目前多數農戶收成稻作，多半是以機械完成，可以直接將稻桿切碎成5至7公分小段，農民收成稻作後，將水田灌水淹沒，再以噴灑或是直接在水頭處滴灌方式，讓分解菌散布至整片稻田，開始分解作用，再予粗翻深入稻根，一周就可以分解全部稻桿，成為肥料。

苗栗縣環保局為了解決焚燒稻草所造成空汙問題，從去年開始與苗栗區農改場合作推廣液態稻草分解菌，並獲得縣內長春化工等7家企業贊助推廣，去年先試用104公頃，獲得多數農民良好反應後，環保局再擴大範圍，推廣補助第一期稻作面積達1，269公頃，已達全縣稻作農田5分之一面積。

為了示範液態稻草分解菌使用方便，苗栗縣長徐耀昌29日上午特地前往苑裡鎮剛收成的水稻田，示範噴灑分解菌及以滴灌方式施作，徐耀昌希望農民多加使用分解菌，降低稻草露燃造成的空汙，也可讓農民避免受罰，一舉數得。

苗栗縣長徐耀昌推廣農民使用液態稻草分解菌

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