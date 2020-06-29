◎白天炎熱防中暑 注意劇烈天氣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至5日台灣附近的大氣，中層有「太平洋高壓」的沉降增溫，低層則為偏南及西南風帶來的暖空氣，氣溫偏高、白天炎熱。而「太平洋高壓」邊緣的沉降氣流，並無法抑制低層的暖濕空氣，被太陽加熱、而產生的不穩定度釋放，午後易有「強對流」發展。

◎民眾私下轉讓三倍券 經濟部：法未規範

振興三倍券7月15日正式上路，部分民眾想跟親朋好友集券消費賺價差，經濟部中小企業處長何晉滄上午表示，發行辦法只有禁止「營業人」不得違反兌領規定，否則取消兌領資格，但民眾私下跟親朋好友收購、轉讓，辦法並未規範。

◎終於等到你！中華電5G 明早9：50開台

5G開台大戰本周開打，電信三雄開台時間也紛紛揭曉，依序是明天早上中華電、明天中午台灣大哥大，再來是周五（3日）遠傳電信，至於台灣之星、亞太電信，預料要等到8月才會開台，陸續就戰備位置。

◎努力了9年！圓圓產下186克健康女幼仔

台北市立動物園大明星「團圓」貓熊在28日順利產下幼仔，動物園也在今天公布性別，確定「圓仔」有妹妹了！幼仔生下來的體重為186克，動物園發言人曹先紹表示，除了圓圓努力生產5小時外，但可能「圓圓」生產過程非常疲憊，加上較缺乏極幼齡仔經驗，保育員發現「圓圓」似乎無法完全顧及小仔，且小朋友似乎一直沒有吸到初乳，經過評估後決定先取出幼仔，給予補充初乳，取出幼後發現，背部有受傷的狀況。

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(中時電子報)