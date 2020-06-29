Rakuten BabyShark

Rakuten Monkeys樂天桃猿與Baby Shark合作，未來全猿主場將可以兒歌神曲Baby Shark大聲為桃猿男兒加油，這首神曲不僅在大聯盟世界大賽獨領風騷、也是目前日本職棒巨人隊球員Gerardo Parra的出場曲，如今將搖身一變成為桃猿隊的應猿曲，鯊魚寶寶家族未來將現身全猿主場以及推出商品，全面登陸全猿主場。

從本週兩場關鍵賽事起就將啟用Baby Shark應猿曲，特別準備影片教學桃猿男兒有全壘打表現，也會像觀眾席拋送Baby Shark玩偶，號召大家為冠軍衝了啦！

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，Rakuten Monkeys全猿主場將於6月23日(二)起採用「前排一三五，後排二四六」之新梅花座規劃開放入場並預計在6月21日(日)展開23日(二)至7月1日(三)之門票預售，今夏新企畫「衝了啦」直到7月12日(日)，表示全猿主場許多有趣不能錯過的活動正逐漸回歸，10號隊友「衝了啦」。

迎接七月補賽，「衝了啦」企劃將持續推出人氣活動，迎接疫情解封，讓歡樂的全猿主場逐漸回歸，全猿一起為冠軍「衝了啦」！

(中時 )