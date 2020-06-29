女星Angelababy（Baby）日前為節目扮成小龍女，釣出于正自爆曾找她演《神鵰俠侶》，只是最後無緣合作「那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾」，于正發言忽略女主角陳妍希的感受，意外在網掀起論戰，而于正又被網流出他自豪送陳妍希「一個老公」，讓網友都看不下去。

于正誇獎Angelababy，但卻遭外界指暗諷陳妍希，雖然于正已把發文刪除，並強調「沒有diss誰的意思，誰不愛盛世美顏？看到美麗的造型感慨一下錯了嗎？真是的～」，但網上仍持續熱議，幾乎一面倒批于正。

網流出于正對話，他認了發言誤傷陳妍希，但又反列好處，讓網友看了直搖頭。（圖／取材自吃瓜鵝每日搬微博）

同時，網上也流出于正在通訊軟體的對話，他坦言發文誤傷陳妍希，接著于正話鋒一轉說「看在我送了她一個老公，給了她一次紅的機會，應該不至於那麼小氣吧」，然後還補一句「何況還送了她一次熱搜哈哈哈」。

于正這段話讓網友看了直搖頭，認為他說話太狂、沒認錯，提油救火的方式實在不妥，網友更擔心陳妍希因此受傷。

(中時電子報)