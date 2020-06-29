民進黨立委於今日上午11點12分攻入國民黨佔領19小時的立院議場，國民黨立委持續固守主席台，民進黨則企圖清空現場，兩邊人馬持續拉扯並爆發衝突。

國民黨立委廖國棟於拉扯之間，高喊「莊瑞雄踢我」、「不要亂拉我」，而後遭民進黨立委莊瑞雄、陳歐珀、羅致政等人一一拉出議場，緊接著國民黨主席江啟臣、國民黨立委洪孟楷等人依序被拉走。

國民黨立委蔣萬安持續固守主席台麥克風，但堅守5分鐘後，仍不敵民進黨人數優勢而遭拉走。目前麥克風已被民進黨立委沈發惠、鄭運鵬奪回佔領。

(中時 )