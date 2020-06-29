財務造假風波持續至今，歹戲拖棚的大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡終於在29日正式於納斯達克停牌。根據先前瑞幸發布的聲明顯示，瑞幸咖啡將展開退市的預備方案；在大陸的消費市場，4000家門市將會正常營運，3萬多名員工也會持續提供服務。

在本月26日晚間，瑞幸咖啡發布公告顯示，將撤銷召開聽證會的請求，目前，已經收到了納斯達克法律顧問辦公室通知，股票將在29日開盤時停牌；在26日開盤前，瑞幸咖啡跌幅達32.67％，開盤後，瑞幸咖啡盤中6次觸發熔斷，收盤更是暴跌54％。

瑞幸咖啡表示，公司收到了納斯達克上市資格工作人員的2份書面通知，通知表明，決定將瑞幸從納斯達克退市的理由；5月22日，公司根據相關規定要求在納斯達克聽證小組進行口頭聽證；5月23日，納斯達克通知瑞幸咖啡於6月25日舉行聽證會；6月24日，瑞幸咖啡通知上市資格審查工作人員，決定撤回上述聽證會請求，並不尋求推翻或暫緩上市資格審查工作人員對公司從納斯達克退市的決定。

(旺報 )