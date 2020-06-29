藍委昨夜宿議場抗議 直擊立法院最新狀況

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，昨（28）日突襲占領立院議場，稍早後門遭突破，藍綠雙方爆發衝突，場面混亂。民進黨立委高嘉瑜自嘲「最強國防武器要出動了」，更開歌單稱要化解對立。

11時許，國民黨占議場進入第19小時，後門遭攻破爆發激烈衝突，江啟臣、林為洲死守主席台，立委葉毓蘭潑水驅離，場面相當混亂。畫面中，國民黨人員聚集在主席台，但綠營仍突破重圍，以團體戰將藍委「一個接一個拉走」，最後江啟臣也不敵對方人數優勢，被帶到場外。

議場一片混亂，高嘉瑜在臉書表示，「是否應該進場唱歌化解對立，門上都釘子真的很危險，最辛苦的是警察同仁們」，喊話「最強國防武器要出動了」，笑說「裡面的人應該需要隱形的翅膀」，還開歌單《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》。

網友表示，「港湖胖虎出動」「愛，和平…靠妳啦」「快去唱歌！！夏天的臺北，沒冷氣還有嘉瑜的歌聲，沒有人受得了的」「上吧！！！靈魂歌姬」「我質疑委員恐嚇國會，意圖使用毀滅性武器，但我沒有證據」。

(中時電子報)