陳姓富商收到自稱英國巴克萊銀行訊息，稱有6億元遺產指名他繼承，但交付約120萬元手續費卻拿不到，才知受騙。警方逮捕2名非籍詐欺犯，發現其中1人曾是職業足球員，台北地院審結，依詐欺罪分別判2男10月、8月徒刑，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

判決指出，詐騙集團2017年間透過臉書傳訊息給陳男，佯稱巴克萊銀行有筆2千多萬美金遺產（約新台幣6億元）要由他繼承，但須匯款手續費，陳男信以為真，陸續匯款約4萬美金（約新台幣120萬元），但過了2年仍拿不到遺產。

陳男起疑不願再付，詐團去年11月聲稱遺產一部分已運抵桃園國際機場，支付3萬美金即可領取，將派遺外交官前往收錢，與陳男約在台北車站碰面。陳男報警後，警方當場逮捕前來取款的象牙海岸籍TEHE HERVE、賴比瑞亞籍QUAH GARRETSON。

法院審理期間，2男均否認犯行，HERVE辯稱他只是代友人轉交信件，但因中文不好，才找GARRETSON陪同翻譯，GARRETSON也附和HERVE說詞。

法官發現，HERVE確實曾以LINE自稱「詹金斯．科爾曼先生、外交使節」，傳訊陳男：「為了您的方便，我現在可以前往您的位置併交付您的托運貨物。請準備您需要解決的費用。」與陳男供稱受害情節一致，且GARRETSON中文也不好，開庭仍需透過通譯翻譯，故不採信2男辯詞。

警方查出，2男持觀光簽證入境台灣，其中1人曾是「泰國足球超級聯賽」曼谷聯足球隊成員，因腳傷退役來台教球。2男除涉本案，另還以俗稱「奈及利亞騙局」的騙局，將黑紙變黃金的手法四處詐騙，多次遭到查緝。

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(中時 )