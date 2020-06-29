疫情趨緩帶動產業復甦契機，光電協進會針對國內光電產業從業者進行「2020 光電產業景氣第三季調查」，發現業者信心指數提升， 而隨著歐美各國逐漸解封，還有各國政府祭出的振興經濟措施刺激下， 第三季的景氣將會有相較於第二季更好的表現。

根據光電協進會所發布的數字，雖然信心指數都在代表景氣萎縮的50之下，但 2020年第二季似乎沒有原先所預期的悲觀。信心指數從預期的34，變成實際的 40。其中廠商的看法以「持平稍差」以及「持平稍好」兩者佔大多數，整體數字持續樂觀。

而針對接下來 2020年第三季景氣的信心指數為60％，光電產業對於2020年第三季景氣的信心指數由第二季的40，上升到60。這表示預期第三季較第二季會有成長，落在「持平稍好」等級。

從調查的結果可以看到，絕大多數的廠商認為第三季景氣不會更差，至少都是在持平的狀態，而 認為樂觀與持平稍好的廠商數明顯增加，是否廠商都已感受到訂單回籠？

整體來說，疫情對台灣廠商帶來景氣衝擊，但度過慘淡的第一、 第二季後，眾多廠商對下一季的景氣信心度已經回升，疫情趨緩固然可喜，不過面對災後重建產業鏈，加上中美對抗情勢升高，仍對未來的經濟發展投下了不確定的未爆彈。

(工商 )