受到新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，今年以來全球央行紛紛宣布調降利率，各國利率來到近年來低檔位置，因此，強調保本又有固定收益的結構型商品因而熱賣。富邦證表示，結構型商品可以分為保本型及非保本型兩大類，結合許多投資工具優點，連結標的可以是股權、指數、匯率及利率等，看多或看空皆可包，風險高低自己挑，建議投資人深入了解商品組合後可進行投資。

富邦證指出，以保本型商品來說，其商品架構就是一個固定收益商品（如零息債）+買進買權（Buy Call Option）來包裝；而非保本型，其商品架構也是用一個固定收益商品（如零息債）+賣出賣權（Sell Put Option）來包裝。而以發行機構區分，則有分為國外投資銀行，及本國銀行或券商。

目前坊間理財商品上，銀行熱銷的境外連動債（SN）及銀行發行的結構型商品（SI），大多為連結利率或匯率等，主要訴求保本與條件式配息；銀行結構型商品的雙元投資（DCI），則是連結匯率之保息不保本商品（幣別轉換風險）。

除了銀行所提供的商品外，國內券商運用本身之優勢，提供不同保本保息商品種類，如連結境外股票的境外連動債（如DACN及FCN）、連結台股保息不保本的股權連結商品（ELN）及供資金停泊的台、外幣短天期保本商品(PGN)，一口氣滿足投資人多樣化的資產配置需求。

以連結境外股票的境外連動債（FCN）為例，按照其字面解釋 Fixed Coupon Note，可以把它思考成一種類固定收益商品，投資人可依據不同元素來組合，包含連結標的、執行價、天期、配息息率、及自動提前出場價等。

連結標的跟客戶的投資喜好及風險承受度相關，風險承受較大者可以選擇波動較大的標的，就執行價部分，如客戶風險承受度較低，可將執行價（Put Strike）設置在較不易執行的地方，至於天期，因天期越長，風險越大，所以目前市場最受青睞的天期大概是半年，最後配息，配息就是客戶收益，剛剛提的幾項元素都會影響客戶收益，如股票波動越大，因為風險較大，報酬也會相對較高。

總結來說，如果商品沒有發生提前出場且到期沒有被轉換成股票，投資人可在這6個月內享有較高收益，但如果到期被轉換成股票，投資人則是拿了6個月的配息，股票承接在相對低的價位，所以客戶在一開始選擇自己喜愛或熟悉的標的是重要的，有些投資人在接到股票後會再放一段時間，等到股價上漲後賣出。

富邦證券表示，以這次疫情來看，美股遭逢修正，但有些產業卻逆勢成長，如宅經濟相關、影音串流或線上電子商務等，投資人都可藉由FCN去參與這些股票，預期接下來市場仍處於波動，投資人可藉由結構型商品做多或做空策略，或是選擇相對看好的產業類股進行投資佈局。

(工商 )