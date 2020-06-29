美廉社也要開賣醫療口罩了！自7月1日三倍券預購日起，到美廉社消費不限消費金額加碼送「美廉社振興券」，裡面包含一張醫療口罩預購券，可預購1盒50片醫療級口罩。另外，拿三倍券200元面額預購口罩，即送一張50元折價券，等於醫療級口罩一片只要3元。

美廉社表示，含有醫療級口罩預購券的「美廉社振興券」總共10萬本，從7月1日、三倍券預購日起開始發放，並指出這次備有500萬片醫療級口罩。7月15日起憑三倍券200元面額券預購口罩，預購完成後即送1張50元折價券，等於醫療級口罩一片3元優惠。7月20日憑取貨小白單至預購門市取貨即可。

蝦皮購物也於今(29)日宣布，今明兩天(6/29、6/30)傍晚17:00再於蝦皮超市加碼釋出中衛口罩，超有誠意的一次端出5種顏色；7/1更於蝦皮24h隆重推出口罩接力賽，自凌晨0點開始攜手中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過20萬片口罩。

●醫療級口罩預購流程

1.領「美廉社振興券」：7/1起，到美廉社消費不限金額，贈送1本「美廉社振興券」，裡面含有一張醫療級口罩預購券。

2.口罩預購：7/15起，拿醫療級口罩預購券以及「振興三倍券」200元面額券預購口罩，即送一張50元折價券，等於花150元買到50片醫療口罩，口罩變成1片3元。僅限有藥商執照門市能預購。

醫療口罩來了！三倍券買美廉社口罩1片3元 7/1領號碼牌 。圖為美廉社。（美廉社提供）

3.口罩取貨：7/20憑取貨小白單到預購門市取貨。

(中時電子報)