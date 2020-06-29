據大陸海南海事局官網消息，2020年7月1日零時至7月5日24時，西沙群島海域將進行軍事訓練。大陸軍方表示，任何船舶禁止進入軍事訓練海域航行，並聽從現場引導船隻引導和指揮。

英國媒體據《太陽報》5月底曾報導稱，當時大陸解放軍正在渤海灣進行戰備任務，山東號、遼寧號航母未來可能投入在東沙群島附近的聯合軍演，預計將是大陸2艘新型航母第一次聯合部署，解放軍可能會藉此演習奪取東沙群島，甚至進而入侵台灣。

不過當時日本《共同社》也引述一名消息人士指出，這場軍演目的並非解放軍演練奪取東沙群島情況，並說「只有200名台灣海巡官兵駐紮在東沙群島，解放軍部署一支航母戰鬥群來占領如此小的島沒有意義」。該消息人士認為，登陸演習只是軍方定期訓練的計畫，解放軍會在南海針對飛機、軍艦還有部分武器進行熱帶水域作戰的測試和戰鬥準備。

不過此次解放軍在西沙群島的軍事訓練，目的並未對外公布。

(中時 )