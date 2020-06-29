針對立法院國民黨團抗議蔡英文總統提名總統府前秘書長陳菊接任監察院長，馬前總統辦公室中午表示，陳菊原為蔡總統的幕僚長，民進黨派系色彩濃厚，由其出任監察院長，蔡政府形同將監察院作為內閣的延伸，實質貫徹民進黨一黨獨大。為維護監察院超出黨派、獨立憲政機關的定位，馬前總統支持國民黨團的抗議行動，呼籲蔡總統懸崖勒馬，撤回提名。

馬辦表示，監察院為國家最高監察機關，憲法明文規定，監委須「超出黨派以外，依據法律獨立行使職權」，但此次蔡總統提出的監委名單，不僅陳菊的政黨色彩濃厚，全部27位監委中，與民進黨關係密切或原具有黨籍者達24人，目前民進黨在行政權與立法權已獨大，對於自己口口聲聲要廢掉的監察院，也想一手掌控。對比馬前總統任內兩次提名的監察院長人選王建？ 與張博雅，皆非國民黨籍，監委也多為無政黨色彩人士，蔡政府的吃相實在難看到極點。

馬辦指出，先前蔡總統所提名第五屆監委中的「英系」委員，引發諸多侵犯司法權及違憲爭議，蔡政府以監察權打擊異己早有前車之鑑；此次的提名名單，外界也質疑民進黨以酬庸踐踏國家名器。對於此種只為遂行政黨意志、貫徹一黨獨大的提名，馬前總統堅決反對，除請蔡總統撤回提名外，也呼籲陳菊顧及社會觀感及個人形象，知所進退。

(中時 )