蔡英文總統今天主持新任總統府、國史館、國家安全會議、國家安全局、行政院及考試院等政務人員宣誓典禮，宣誓人包括國安局長邱國正、考選部部長許舒翔等首長及多位副首長。儘管防疫措施放寬，但蔡英文總統仍採點頭方式，逐一向宣誓人致意。

今天的宣誓儀式，由蔡英文總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，國史館館長陳儀深帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人點頭致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、考試院長伍錦霖、總統府秘書長蘇嘉全、國家安全會議秘書長顧立雄也在場觀禮。

除了陳儀深，宣誓人員還有僑委會委員長童振源、考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲、總統府副祕書長劉建忻、公務人員保訓會主委郭芳煜、國安局長邱國正、國防部副部長張哲平、張冠群、國安會副祕書長陳文政、蔡明彥。

其實副首長還有內政部政次花敬群、陳宗彥、外交部政次謝武樵、徐斯儉、財政部政次莊翠雲、阮清華、教育部次長劉孟奇、蔡清華、法務部次長陳明堂、蔡碧仲、經濟部次長曾文生、交通部次長王國材、陳彥伯、勞動部次長王尚志、王安邦。

農委會副主委陳添壽、黃金城、衛福部次長何啟功、蘇麗瓊、環保署副署長蔡鴻德、文化部次長蕭宗煌、彭俊亨、科技部次長謝達斌、林敏聰、國發會副主任委員鄭貞茂、游建華、陸委會副主委邱垂正、金管會副主委許永欽、海洋會副主委莊慶達、蔡清標、僑務委員會副委員長徐佳青。

銓敘部政務次長郝培芝、退輔會副主委李文忠、周皓瑜、原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、伊萬‧納威、客委會副主委鍾孔炤、工程會副主委顏久榮、主計總處副主計長蔡鴻坤、人事總處副人事長蘇俊榮、故宮博物院副院長黃永泰、原能會副主委吳美玲、國安局副局長柯承亨、空勤隊總隊長井延淵、健保署長李伯璋、海洋保育署長黃向文。

(中時 )