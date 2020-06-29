LINE 電腦版更新囉。根據更新日誌，本次是由 v6.0.3 升級至 v6.1.0，主要更新媒體整合瀏覽器，以及群組視訊通話畫面，對於經常透過電腦版的 LINE 查看媒體檔案，以及進行群組通話的用戶來說，便利性更為提升。

根據 LINE 先前在官方部落格公布的資訊，LINE 電腦版在台擁有的月活躍用戶高達 500 萬，因此預料每一次更新升級，影響的用戶並不在少數。根據 LINE 電腦版(Windows)更新日誌，最新的 6.1.0 版將帶來以下更新：

LINE Windows 電腦版更新日誌。(電腦截圖)

第一，全新的媒體整合瀏覽器。一個瀏覽器就能查看聊天室中所有的照片、影片與GIF檔案。此外，除了瀏覽器選單重新設計以外，底部還新增了縮圖清單。第二，改善群組視訊通話畫面，包含變更全螢幕檢視模式的通話成員一覽排版，也可檢視其他成員的麥克風狀態。

除了上述更新內容，在 6 月底 LINE 也正式在台灣推出「社群」(OpenChat)功能。 LINE 社群是公開的網路社群，使用者可以自行選擇加入，每一個群組最高人數可達 5000 人。擁有管理員制度，成員沒有權限可以「翻群」(自行將其他成員退出群組，導致群組消失)，跟原本的 LINE 群組的特性上有很大不同。目前 LINE 手機版、電腦版都已可瀏覽。唯獨要加入新的社群，僅能透過手機版來執行。LINE 用戶可以把握機會來體驗。

(科技)