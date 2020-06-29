亞馬遜已經達成收購自動駕駛汽車公司Zoox的協議，兩家公司6月26日共同宣佈了這一消息。但消息剛一宣佈，特斯拉執行長馬斯克便發推表示了不滿，嘲笑貝佐斯只會抄。

據報道，Zoox創立於2014年，趕上了自動駕駛和網約車的議題快速發展，上一輪融資中的估值為32億美元，但公司最近一直在努力籌集資金。

知情人士透露，亞馬遜對Zoox的收購價格略高於12億美元。Zoox的計劃是繼續研發其自動駕駛機器人出租車，亞馬遜向Zoox投資後，可以部署這些汽車。

值得一提的是，這一併購消息宣佈幾小時後，特斯拉執行長馬斯克便在推特上發文稱，亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯是「模仿者（Copy Cat）」。

這是兩位競爭對手之間最新的隔空喊話，馬斯克和貝佐斯一直在未來交通領域競爭，包括無人駕駛汽車和太空火箭。6月初，馬斯克還在推特上呼籲拆分亞馬遜，稱「壟斷是錯誤的」。

亞馬遜對自動駕駛汽車表現出了興趣，部分是為了讓自己公司的物流更加便捷。此前亞馬遜參與的相關交易包括參與了兩家正在研發自動駕駛的公司Aurora Innovation Inc和Rivian Automotive LLC的融資。

這一交易使亞馬遜躋身旗下擁有自動駕駛汽車的巨頭公司行列。2016年，通用汽車斥資超10億美元收購了自動駕駛公司Cruise Automation；網約車公司Uber話費6.8億美元併購了一家自動駕駛初創公司；Alphabet正在通過其子公司Waymo開發自動駕駛汽車，Waymo最初是谷歌旗下的一個部門。

(中時電子報)