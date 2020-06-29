教育部暑假促進國旅專案，希望邀請民眾在後疫情時期能一同到教育部的博物館所探索學習，屏東海生館配合暑假促進國旅專案，也推出海生館限時優惠方案 - 19歲以下青年及兒童（2001/07/01（含）以後出生）於促進國旅專案優惠期間（2020/07/01 - 2020/08/31）不限次數免費入館。

除此之外，海生館經營團隊海景公司也針對19歲以下青年及兒童推出海生館2020年卡的海洋卡加價購，以及針對原海洋卡友的展延效期及續卡折扣等加碼優惠。

海生館表示，這波教育部促進國旅專案優惠期間，恰好搭配政府振興三倍券方案實施期間，屏東海生館也推出專屬「海生館振興優惠」，活動期間參加夜宿海生館活動可再獲得夜宿活動現金折價券;同時，加入海生館官方[email protected]，並於館內限定餐廳消費滿額或購買三份指定套餐，即可持LINE專屬優惠券兌換清涼飲品或甜點，讓民眾到海生館可以療癒又消暑。

屏東海生館一直以來是親子旅遊的首選地點，更是年輕人網美打卡聖地。除了擁有豐富的海洋生物資源外，戶外的鯨魚親水廣場地標以及伴隨無敵海景的大王魷魚裝置藝術，也是遊客到館內必打卡景點；而室內的海底隧道、水母牆、海藻森林，更是近年來許多年輕族群拍網美照的絕佳場景；當然還有許多超萌海洋生物如白鯨、企鵝、海鸚鵡、魟魚、鯊魚、河魨等，讓參觀民眾總是被這些海洋萌友生物療癒身心。近年最熱門的體驗活動夜宿海生館，暑期季節限定行程更是豐富多元，一同攜手保育陸蟹的「蟹逅」活動、打開玻璃門走出戶外享受陽光的「鹽語傳情」獨木舟活動、還有不用溼身也能潛入大海的「觀珊望海」活動，都讓大小朋友一同體驗大自然的美好。

屏東海生館配合教育部暑假促進國旅專案，於2020/07/01 - 2020/08/31期間推出青年及親子共遊海生館優惠 - 19歲以下青年及兒童（2001/07/01（含）以後出生）於活動期間內可不限次數免費入館（12歲以下兒童需由成人陪同入館）。另外屏東海生館經營團隊海景公司更響應優惠專案推出海洋卡加價購優惠 - 6-19歲青年及兒童於暑假促進國旅專案優惠期間免費入館同時，可用305元加價購2020年海洋卡，立即享有即刻起到2021年8月31日止無限次免費入館。

除此之外，針對6-19歲的海洋卡原卡友，除可於入館時申請海洋卡效期展延兩個月加碼優惠外，更可於今年八月底前在海洋卡有效期間內以249元續卡，等於是低於一張優待票的價格，就可立即享有多一年的無限次免費入館。搭配政府振興三倍券方案，屏東海生館經營團隊海景公司也推出專屬「海生館振興優惠」，讓優惠更加倍，活動期間（2020/07/01 - 2020/08/30），參加夜宿海生館活動可再獲得夜宿活動現金折價券200元於下次參加時抵用；同時，加入海生館官方[email protected]，並於館內限定餐廳消費滿額或購買三份指定套餐，即可持LINE專屬優惠券兌換清涼飲品或甜點，這個夏天絕對不能錯過到訪屏東海生館，親近自然認識海洋，探索學習之餘，還能讓暑假更加精彩可期！

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