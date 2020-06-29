今年學校雖因疫情延後放暑假，惟全台各主題樂園配合觀光局的安心旅遊自由行補助，早已摩拳擦掌、爭相釋出加碼優惠搶客！其中，九族文化村自7/1起，推出「致青春遊九族」19歲以下免費入園專案活動，將釋出三大好康辦法，不僅祭出門票免費，再加碼送套餐、還有機會抽中百萬豪車。

九族文化村「致青春遊九族」優惠活動，號稱門票、吃、喝、玩、樂通通免費，再送總獎五百萬摸彩券，最大獎項是賓士汽車。第一好康是19歲以下免費入園專案，門票免費；第二好康致青春免費入園加碼送皇家套餐免費；第三好康再送摸彩券人人有機會中大獎。

九族文化村表示，相關免費條件是搭配觀光局的19歲以下（生日90年7/1後出生者）國民的規定辦法，遊客只要帶身分證或健保卡，並填妥資料即可免費入園。

九族文化村進一步表示，暑假期間19歲以上650元、博愛票420元，每位遊客隨票贈送「摸彩券」，有機會把賓士A180開回家；其他獎品包括光陽125機車、iPhone 11、iPad、Airpod、Segway平衡車滑板車、Asus筆電、Switch、PS4、捷安特腳踏車等330多個獎項。

九族文化村同時配合6億元打造的西班牙海岸，推出西班嗄舞蹈雜耍大驚奇、拍美照IG打卡抽大獎、承˙石雕塑/許禮憲、張家銘聯展，西班牙美食啤酒月等西班牙熱情風華活動。

創建於民國77年的九族文化獎大賽，今年再回到雕塑大賽的徵件主題，九族文化村大手筆提出首獎100萬的獎金，向所有的雕塑藝術創作高手招手，歡迎民眾共襄盛舉。

(工商 )