二次疫情爆發，全球股市從高檔拉回，市場恐慌情緒跳增，台股連假休市期間，美國標普500 VIX期指從上周三台股收盤後的不到32跳升至35以上，上漲9％多，目前回落至34以上，與標普500 VIX期指連動的富邦VIX（00677U）今（29）日股價應聲大漲，至午盤時最高7％，最高來到6.67元。

此外，隨著市場恐慌情緒上升，市場資金轉進與避險有關的與史國股指連動的反向ETF以及債券ETF等標的，還有油價受疫情再度擴大的衝擊下滑，與原油期連動的原油反1也呈現大漲，元大S&P原油反1今日股價也大漲超過5％，在ETF市場中漲勢僅次於VIX。

國泰20年美債正2、元大美債20正2二檔市場交投最熱絡的美債正向2倍ETF，今日齊上大漲4～5％；國泰美國道瓊反1、富邦NASDAQ反1及元大S&P500反1等都大漲3～4％以上。

而與台股、港股及印度股市連動相關反向股指ETF，包括富邦恒生國企反1、FH香港反1、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1、富邦印度反1等，股價也強漲1～2％。

(工商 )