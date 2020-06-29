陸股開低走低，截至午間收盤，滬指跌0.71％，報2,958.46點；深成指跌0.59％，報11,743.66點；創業板指跌0.63％，2,367.49點。

從盤面上看，醫療器械、農業、生物科技、造紙、軍工等漲幅居前。券商股領跌，中泰證券跌超6％，中國銀河、紅塔證券等跌超5％；通信、傳媒、保險、計算機等表現不佳。

北上資金半日淨流出逾人民幣8億元。

(工商 )

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