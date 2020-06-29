逸達(6576)今日舉行股東會，董事長簡銘達博士因美國新冠肺炎疫情嚴重，無法回台主持會議，委由顏昌人董事代理主席，並由總經理甘良生博士進行業務報告。逸達 MMP-12(基質金屬蛋白(酉每)-12)抑制劑新藥FP-025在臨床前數據中對肺部的發炎和纖維化具有療效，6月初也和美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)完成會議，探討可能的合作以及臨床研究補助。

甘良生博士表示，FP-025在臨床前數據中對肺部的發炎和纖維化具有療效，逸達一直以來也以肺部疾病適應症為開發方向。BARDA在會議中對FP-025表示高度興趣，我們將在向FDA諮詢臨床試驗設計後，規畫於今年第四季進入二期臨床試驗，並與BARDA討論後續可能的合作及最終的計畫贊助。

甘良生說，公司前列腺癌緩試針劑FP-001 50毫克(六個月劑型)，繼今年三月底送歐盟申請藥證後，也在完備美國NDA送件資料的最後階段，即將要遞送申請。至於美國以及大陸市場授權，目前也正在和潛力夥伴進入盡責調查的程序，希望今年底前可以定案。另一新藥ALDH2活化劑FP-045也計畫在今年第四季進入二期臨床試驗，適應症為罕見疾病范可尼貧血症。

甘良生指出，關於FP-025正在荷蘭進行的氣喘二期臨床試驗，目前所有已招收的病人皆已完成試驗，然而受到新冠肺炎疫情影響，荷蘭當地法律規定臨床試驗新病人的招募暫緩；將會在法規允許後繼續推進。

(時報資訊)