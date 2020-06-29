十銓(4967)持續深耕電競領域，日前發表與華碩TUF Gaming Alliance合作推出的T-FORCE固態硬碟及T-FORCE電競固態硬碟兩項產品，瞄準熱愛軍規的電競玩家。

此兩項新品，經TUF Gaming Alliance認證及通過嚴格測試，外型設計承襲原有的圖紋元素，融入TUF Gaming迷彩標誌，展現軍式電競色彩，可與ASUS AURA SYNC主機板燈效控制軟體同步，且存取效能進化。

十銓T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance固態硬碟，為首款經ASUS TUF Gaming Alliance認證的M.2 SSD，採用十銓科技T-FORCE專利設計的散熱鰭片，搭載PCIe Gen3x4高速介面，並支援NVMe 1.3協定，連續最高讀寫速度達3400/3000 MB/s、隨機讀寫則最高可達180K/160K IOPS，提供最高1TB的容量。

另外，繼先前推出T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB SSD 12V後，再度攜手ASUS TUF GAMING，推出適用具有5V ADD接口主機板的DELTA 2.5吋固態硬碟，酷黑底色結合風格強烈的迷彩圖紋，採用SATA III 6Gbps介面並搭載3D NAND 快閃記憶體晶片，讀取速度最快可達每秒560MB以上，兼具耐用及效能。

(時報資訊)