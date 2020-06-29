工業電腦大廠研華（2395）宣布攜手統一超（2912），以智聯網（AIoT）技術整合冷鏈管理、能源監測、無線電子紙解決方案，助力7-ELEVEN升級未來超商「X-STORE 3」，落實智慧節能、顛覆超零售科技創新，目前已導入高雄指標門市。

統一超首創通路之先，結合X-STORE、Big7、品牌複合打造多元創新「X-STORE 3」，積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備，與國內外大廠合作開發更新穎的智能設備，提供南台灣消費者創新消費體驗。

研華指出，除了藉由大數據分析掌握消費者行為，透過智聯網把關食品新鮮溫濕度、守護消費者食安，將使科技帶給消費者的價值更面面俱到。而即時監測空調、電力設備，可達到預知能耗管理、節省營運成本功效，為業者在超零售時代永續經營的關鍵。

7-ELEVEN未來超商X-STORE 3此次導入研華無縫式冷鏈管理解決方案，整合LoRa無線冷鏈感測器、輕巧模組閘道、人工智慧（AI）除霜判斷技術，即時監控食品溫、濕度。當數據超標時，研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台會發出警示，提醒門市管理者立即檢查。

而冰箱上的無線電子紙系列產品，則會顯示食品溫濕度，讓消費者食得安心。門市管理者則可透過10吋工業級平板，即時掌握門店內每個冰櫃溫濕度狀態，藉由行動可視化數據管理，為7-ELEVEN智能經營再助攻。

統一超表示，因應社會趨勢變化，7-ELEVEN門市服務使消費者享受涵蓋體驗（Experience）、娛樂（Entertainment）、教育（Education）等「美好3E體驗」，藉著使用各種與時俱進各項科技工具，讓門市經營越趨智能化。

統一超指出，7-ELEVEN持續創新消費模式，從「安心方便的好鄰居」進化為「被消費者依賴的服務平台」。此次攜手研華，藉由人工智慧（AI）冷鏈管理與能耗管理解決方案，為應用智能科技革新門市經營的具體展現，架構兼顧人情味及智能科技的全新消費場域。

研華智能服務事業群產品經理李季任表示，研華與統一超藉此AI應用驅動全球超商科技創新，透過冷鏈技術與能耗管理，集成守護食安、優化營運效率，讓消費者對未來超商科技耳目一新，為科技、零售、消費者三贏局面。

(時報資訊)