隨著外派性質的工作在職場受矚目，貿協的工作機會每年也備受期待。因應全球經貿結構轉變，貿協今(109)年招募具數位力之貿易人才，報名已進入最後倒數階段，將於7月8日截止報名，預計錄取名額20名，大學畢業起薪4萬2仟元起，碩士畢業4萬5仟元起，博士畢業6萬3仟元起。

根據2020年1月yes123求職網調查顯示，在潛在的838萬「年後跳槽族」當中，有高達87.8%透露，「考慮」到海外工作，高於去年的84.6%，比例更創2014年以來新高。貿協表示，「有機會外派」向來是報考外貿協會的主要原因之一。

貿協工作內容多元化，近年更重塑定位為「國際鏈結智慧整合中心」(smart integrator)，強化跨領域整合及創新；再加上遍布全球各地多達64個海外據點，提供兼具「數位思維」及「經貿行銷」的斜槓人才更寬廣的職涯國際視野與觸角。貿協駐點多元採輪調制(約4~6年一任)，每年基本上都有外派職缺釋出，且外派福利較本國任職優渥，近年來「有機會外派」成為報考貿協的熱門原因之一。

今年招考職缺包含「國際市場行銷」、「數位行銷」、「數據分析」、「使用體驗(UX)需求分析專案管理」、「資訊專案管理」，另有「商情研究」、「宣傳編譯」、「財務會計」、「企劃研究」及「職業安全管理師」等多元領域專才。貿協期待新血的跨域創新動能加入，加速數位轉型，並肩業者開創新局，行銷台灣走向世界。招考筆試訂於7月26日舉行，相關甄試簡章已公布在台灣金融研訓院網站「中華民國對外貿易發展協會專區」。

(時報資訊)