家庭悲劇！新加坡一名18歲少女，4年內跟3個男人生下3個小孩，遭母親處辱罵後怒回：「是繼父讓我變成這樣的」。當地警方調查，少女的大兒子驗DNA後，確定親生父親就是少女的繼父，該狼父事後遭判刑26年。

據《Straits times》報導，經警方調查，少女14歲時上健康教育課，回家詢問繼父什麼是「性愛」？卻遭到繼父帶入房間性侵，之後更多次用手機拍攝性行為影片、照片。扯的是，少女的母親一直知道女兒遭繼父性侵，卻要求女兒隱忍，後來少女接連交男友生子，繼父是禍首。

少女後來交了新男友，1個月後發現自己懷孕，繼父試圖想要讓少女流產，但卻沒有成功，直到2年後陸續與2個男友生下2個孩子，帶小孩到醫院產檢時，醫護人員詢問第1個小孩的父親是誰？少女才坦承跟繼父發生過性關係，說出遭繼父性侵案情。少女的53歲繼父案發後被依性侵罪起訴，最後判處26年有期徒刑。

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(中時電子報)