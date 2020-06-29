17歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）近期接受廣播專訪時痛批，世界各國領袖都一樣，「排隊」等著和她拍照，只是為了讓自己的形象「好看一點」，她還特別點名德國總理梅克爾，稱對方拍完照和問能否上傳社群媒體，童貝里痛批各國領袖應該要為自己的行為「感到丟臉」。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，環保少女童貝里近期接受瑞典電台專訪時，稱2019年9月紐約聯合國氣候行動峰會上，德國總理梅克爾（Angela Merkel）排隊等著和她自拍，拍完後還詢問能否將照片上傳到個人社群網站。

不只梅克爾，童貝里稱各國「總統、總理、王子、公主全都靠過來想和我說話」，「他們看到我，突然間看到了一個可以和我拍照、並且上傳到自己的Instagram帳號上的機會，然後標記#拯救地球」。

童貝里懷疑這些領袖的動機，「看起來他們那一刻好像忘了，要為自己那一代讓下一代失望的事感到羞恥。」

(中時電子報)