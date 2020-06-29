新北市泰山區柯厝坑6號為3間連棟式鐵皮屋今（29日）中午11時許發生火災，警消獲報到場後，工廠大門深鎖，破門進入佈水線灌救中，共派遣1大隊、1中隊及11分隊搶救，初步了解工廠內無人員受困，詳細起火原因，有待進一步釐清。

(中時 )