泰山工廠失火 警消破門灌救 12:082020/06/29 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市泰山區柯厝坑6號為3間連棟式鐵皮屋今（29日）中午11時許發生火災，警消灌救中。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區柯厝坑6號為3間連棟式鐵皮屋今（29日）中午11時許發生火災，警消獲報到場後，工廠大門深鎖，破門進入佈水線灌救中，共派遣1大隊、1中隊及11分隊搶救，初步了解工廠內無人員受困，詳細起火原因，有待進一步釐清。 (中時 ) #工廠 #警消 #泰山 #11 #中隊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 北農濫發獎金8400萬案 北檢今不起訴韓國瑜 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 他居家上班床戰哥哥女友 網勸：快停手 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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