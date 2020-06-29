政院7月15日將推出振興三倍券，經濟部表示，紙本券已印製1200萬份，成本9億元。經濟部長王美花今天手持紙本券封套表示，三倍券的封套也製作的非常精美，民眾領到時就可以看到9張券，且序號不會被看到，希望民眾拿到後可振興經濟、提升消費。

政院推出三倍券，到底紙本券領的人較多還是電子券較多，現在還無法確定，但王美花在政院記者會表示，紙本券規格跟真鈔一樣，民眾可以看一看、摸一摸、轉一轉辨識真偽。

王美花今天在介紹時，一度口誤把三倍券說成「消費券」，她說，三倍券不能用的地方，包括不能買菸、繳納稅費、及購買金融商品，沒有體驗的網購商品也不行。但三倍券可用在實體店家、攤商、藝文表演及運動賽事、旅遊都可以，希望大家拿到「消費券」去使用它，振興經濟、提升消費。

王美花也介紹首度公開的三倍券封套，她說，印製的非常精美，各式圖案代表各種意義，封套中間還有透明的框，領的時候不用拆就可看到有5張200元及4張500元券，其中每張券都有序號，但序號都有遮起來，不會外露。

(中時 )